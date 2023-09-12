Невероятная красотка, которой не везет в любви: как выглядит дочь Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов стал отцом в 1974 году. Его супруга Злата Эльбаум родила дочку Алису. Во взрослом возрасте девушка также связала свою жизнь с творчеством. Поначалу она реализовалась на балетной сцене, а затем стала режиссером, продюсером и актрисой.

Вот только в личной жизни красавице-брюнетке с яркими и естественными чертами лица никак не везет. У нее был роман с Данко, однако родители воспротивились этим отношениям. Затем Хазанова вышла замуж за сына экс-министра культуры Дмитрия Сидорова. Уже спустя несколько месяцев молодые люди поняли, что поторопились и расстались.

Вторым зятем Хазанова оказался успешный финансист, швейцарец Давид Бауман. Казалось, что в этом браке дочка юмориста обрела долгожданное счастье, родив в Европе двух наследниц. Однако на чужбине артистка не прижилась, развелась и вернулась с детьми в Россию.

В третий раз Хазанова пошла под венец с сыном главы российского Союза промышленников Дмитрием Шохином. Но и этот брак распался: по слухам, виной всему стала неверность мужчины, который после развода быстро нашел утешение в объятиях молодой брюнетки. А 49-летняя артистка вновь осталась одна.