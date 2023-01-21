Невероятная красавица: вот кто покорил сердце Артема Нечаева из «Скорой помощи»

И не удивительно. Такая девушка покорит сердце любого мужчины.

Артем Нечаев, один из героев сериала «Скорая помощь» покорил немало женских сердец по ту сторону экрана, но и сам попал под выстрел Амура. И вот уже не протяжении 13 лет актер абсолютно счастлив в браке, воспитывает 5-летнюю дочь Таисию.

Избранницей Дениса Васильева стала его коллега по цеху — актриса Ирина Таранник, известная по фильмам «Сельский учитель», «Любовь как стихийное бедствие», «Судьба по имени любовь», «Фото на недобрую память» и многим другим.

Взглянув на Ирину, сразу становится понятно, чем же она покорила сердца Нечаева: большие глаза, обворожительная улыбка, изящные линии губ — мечта любого мужчины.

Супруги продолжают съемки, но их приоритет сейчас — семья и дом.