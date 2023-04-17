Невероятная красавица: только взгляните на внучку Евстигнеева (фото)

Съемки и театр — единственное наслаждение, которое получает внучка звездного актера Евгения Евстигнеева. Невероятной красоты девушку зовут Софья. За свою жизнь она много раз говорила, что не будет идти по стопам звездного дедушки и не свяжет свою жизнь со съемками и работой в кино. Именно из-за этого после окончания вуза она сменила фамилию и озвучила отказ от труппы «Современника».

Девушка родилась в семье актеров, и с самого детства многие твердили, что ей стоит пойти по стопам своих предков. Но София Евстигнеева не очаровалась актерством, хоть и получала удовольствие от «детской игры». Ее присутствие на театральной сцене с самого детства ограничивалось несколькими посещениями.

Сейчас же Софья Евстигнеева сыграла в более чем 10 сериалах и фильмах, а самая популярная ее роль была в «Чайке», где она представила Нину Заречную. Девушка выглядит просто превосходно и наверняка ее ждет светлое будущее. Несмотря на ее отказы от киноиндустрии и работы в театре, она время от времени может блистать на телеэкранах страны.