Невероятная красавица терпит измены Неймара: ей пришлось согласиться на все по одной причине

Звезда футбола Неймар прославился не только спортивными достижениями, но и успехами на личном фронте. Поклонники знают его как большого ловеласа, который не собирается изменять своим привычкам.

Так, недавно стало известно, что спортсмен в ближайшее время станет отцом. Его возлюбленная, модель Бруна Бьянкарди, ждет от знаменитости ребенка. Сам Неймар не скрывает отцовство, но вместе с тем не готов как-либо менять свои привычки.

Подобное решение заставило Бруну составить своеобразный договор. Она разрешила Неймару интрижки с другими женщинами, но он должен соблюсти три правила. Во-первых, футболист должен быть осторожен, выбирая очередную спутницу. Во-вторых, использовать контрацептивы. А в-третьих, никогда не целовать любовниц в губы. И только при таких условиях они будут жить вместе и воспитывать их общего ребенка.

Неймар пока никак не прокомментировал этот договор. Также неизвестно, каким образом Бруна собирается проверять, все ли условия соблюдены.