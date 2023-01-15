Невероятная красавица: эту актрису возненавидел каждый гражданин СССР (фото)

Картина «Дети Дон Кихота» вышла в 1966 году и завоевала огромную любовь у публики. Но одна из героинь подверглась жесткой критике со стороны зрителей. Примечательно, что имя актрисы, которая исполнила эту небольшую роль, даже не указали в титрах.

Наверняка многие вспомнят сцену в роддоме, где главный герой убеждает молодую девушку не бросать своего новорожденного младенца на произвол судьбы. Мать сидела спиной к камере, поэтому зрителям не удалось разглядеть ее лица. Видны только ее длинные светлые волосы и стройная фигура.

Многие гадали, кто же эта актриса, и перебирали самых популярных советских блондинок. Однако эту крошечную роль матери-кукушки исполнила артистка не из СССР, а из Прибалтики. Ее звали Ингрида Андриня, и она в то время обучалась во ВГИКе. Начинающая актриса почти без раздумий согласилась сняться у режиссера Евгения Карелова. Однако позднее она передумала, ведь дебютировать со столь отрицательного образа не лучшая перспектива. Режиссер пошел на компромисс, и снял Андриню со спины.

И хотя актриса была необыкновенной красавицей, ради будущей карьеры и репутации решила не показывать свое лицо зрителям. Позже Ингрида Андриня станет востребованной артисткой и снимется почти в 30 лентах.