Неузнаваемая старушка: жену Николаева больше никто не называет молодой
Певицу сравнивают со скандальной супругой Петросяна.
Когда стареющий Игорь Николаев объявил о романе с юной Юлией Проскуряковой, многие не верили в эту пару. Однако народный артист России счастлив с супругой уже более десяти лет. Избранники воспитывают общую дочь Веронику, которой в октябре исполнилось восемь лет.
Проскуряковой 41 год, и артистка заметно изменилась за прошедшие годы. Нет уже той молодой легкой девушки, которая покоряла всех своей очаровательной улыбкой и добрыми глазами. Злые языки шепчутся, что супруга мэтра сильно постарела, поэтому теперь все больше походит на 63-летнего мужа.
Недавний снимок Юлии Проскуряковой в очках вызвал обсуждения в Сети. Бедняжка столкнулась с волной критики.
«Вылитая Брухунова», «Зачем эти бабкины очки? Надела бы линзы», «Пожила со стариком — сама превратилась в старушку», — прокомментировали публикацию хейтеры.