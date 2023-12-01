Неузнаваемая старушка: жену Николаева больше никто не называет молодой

Когда стареющий Игорь Николаев объявил о романе с юной Юлией Проскуряковой, многие не верили в эту пару. Однако народный артист России счастлив с супругой уже более десяти лет. Избранники воспитывают общую дочь Веронику, которой в октябре исполнилось восемь лет.

Проскуряковой 41 год, и артистка заметно изменилась за прошедшие годы. Нет уже той молодой легкой девушки, которая покоряла всех своей очаровательной улыбкой и добрыми глазами. Злые языки шепчутся, что супруга мэтра сильно постарела, поэтому теперь все больше походит на 63-летнего мужа.

Недавний снимок Юлии Проскуряковой в очках вызвал обсуждения в Сети. Бедняжка столкнулась с волной критики.