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Неузнаваемая старушка: жену Николаева больше никто не называет молодой

1 декабря 2023 17:15
Неузнаваемая старушка: жену Николаева больше никто не называет молодой

Певицу сравнивают со скандальной супругой Петросяна.

Когда стареющий Игорь Николаев объявил о романе с юной Юлией Проскуряковой, многие не верили в эту пару. Однако народный артист России счастлив с супругой уже более десяти лет. Избранники воспитывают общую дочь Веронику, которой в октябре исполнилось восемь лет.

Проскуряковой 41 год, и артистка заметно изменилась за прошедшие годы. Нет уже той молодой легкой девушки, которая покоряла всех своей очаровательной улыбкой и добрыми глазами. Злые языки шепчутся, что супруга мэтра сильно постарела, поэтому теперь все больше походит на 63-летнего мужа.

Недавний снимок Юлии Проскуряковой в очках вызвал обсуждения в Сети. Бедняжка столкнулась с волной критики.

«Вылитая Брухунова», «Зачем эти бабкины очки? Надела бы линзы», «Пожила со стариком — сама превратилась в старушку», — прокомментировали публикацию хейтеры.

Неузнаваемая старушка: жену Николаева больше никто не называет молодой
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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