Неузнаваем: у Саши из драмы «Похороните меня за плинтусом» не изменился разве что цвет волос

Александр Дробитько громко заявил о себе, исполнив главную роль в драматическом фильме «Похороните меня за плинтусом». Дебют восьмилетнего артиста в кино был невероятно успешным — режиссеры буквально выстраивались за ним в очередь. И от работы он не отказывался.

К 23 годам актер пополнил свою фильмографию 31 картиной. Среди них большинство — это драмы и детективы. При этом Дробитько совершенствует свои навыки в учебном театре «На Моховой». Поклонники не сомневаются, что в будущем он станет большой величиной в отечественном кинематографе.

В социальных сетях Александр часто делится своими фотографиями. Подписчики отмечают, что за прошедшие годы актер стал практически неузнаваем. Из забитого мальчишки он превратился в настоящего красавца. У звезды экрана не изменился разве что цвет волос: он все тот же очаровательный блондин.