Неужто плагиат? Сцена из «Морозко» вызвала вопросы к честности режиссера

Сцену в «Морозко», где мать изо всех сил натирает Марфуше щеки свеклой, окрестили плагиатом. Дело в том, что в 1939 году вышла сказка «Василиса Прекрасная», где есть аналогичный эпизод. Примечательно, что оба фильма снял Александр Роу.

В картине 1939 года суровой бьюте-процедуре подвергается дочь купца Маланья в исполнении Ирины Зарубиной. Девушка сидит перед зеркалом, мать подбегает к ней и изо всех сил начинает тереть ей щеки.

Кроме сцены наведения красоты режиссер повторил эпизод с едой. Маланья поглощала еду в неумеренных количествах, а Марфуша зубами колола орехи. Персонаж Зарубиной получился таким же ярким и харизматичным, как героиня Инны Чуриковой.

Впрочем, пользователи Сети не согласились с этой теорией и встали на защиту режиссера, назвав это отсылкой, а не плагиатом. Комментаторы отметили, что нет ничего зазорного в том, чтобы пародировать свои же сцены. Другие написали, что режиссеры часто прибегают к подобным повторам.