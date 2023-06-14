Неужели в СССР красавиц не было: чем поразила Рязанова Барбара Брыльска

Культовая кинокомедия «Ирония судьбы» завоевала сердца зрителей по всему Советскому Союзу буквально с первого же выхода на экраны и продолжает делать это по сей день. Добрый лирический фильм с героями, которые понятны каждому, до сих пор мало кого оставляет равнодушным. Мягкий и нерешительный, но такой обаятельный Лукашин, холодная красавица Надя, мировая мама Лукашина, такой правильный Ипполит — все они знакомы и любимы зрителями.

Но все могло сложиться совершенно иначе. Ведь на роли главных героев прочили совсем других актеров. И тогда кто знает, как сложилась бы судьба киноленты. Изначально создатели фильма предполагали, что в роли главного героя Жени Лукашина будет сниматься легендарный Андрей Миронов. Но, как ни удивительно, пробы он не прошел. А вот Андрей Мягков справился с этой задачей легко и убедительно сыграл пьяного человека, как и было предложено на кастинге.

Другой должна была стать и главная героиня. На эту роль пробовался целый ряд советских кинозвезд — Алиса Фрейндлих, Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Тамара Дегтярева и некоторые другие. Но никто из них не подошел, и тогда Рязанов вспомнил о польской актрисе Барбаре Брыльской. Он видел ее в кинохите «Анатомия любви» и решил, что она прекрасно подойдет на роль Нади Шевелевой. По счастливой случайности актриса была тогда свободна и согласилась сыграть в ленте Рязанова.

Барбара прибыла в Москву и отправилась на кастинг, поскольку должна была пройти пробы наравне с другими актрисами. В итоге ее утвердили на главную роль. Сам Эльдар Рязанов вспоминал работу с Брыльской с большим теплом. Он рассказывал, что его поражала пунктуальность польской актрисы. И самое главное — это почти полное отсутствие каких бы то ни было капризов. На фоне отечественных кинозвезд это была большая редкость.