Неужели придумали в СССР? Модное изобретение, которое обожают по всему миру

Сапоги на молнии уже несколько десятков лет являются одним из самых популярных видов обуви. Модель с подобной застежкой можно встретить во всех уголках мира, ведь она отличается удобством и изящным внешним видом. При этом мало кто догадывается, кто именно придумал такой тип обуви.

Как оказалось, сапоги на молнии впервые появились в СССР. За необычное изобретение ответственна Вера Аралова, которая была главным художником Всесоюзного дома моделей на Кузнецком мосту. В течение нескольких лет она создавала весьма сдержанные образы для соотечественников, но в 1959 году ее пригласили создать коллекцию в честь «Русской моды» в Париже.

Для мирового рынка Аралова подготовила десяток эффектных образов, в которых использовала мех и кожу. А самым необычным нарядом стали как раз сапоги на молнии, которые иностранные любители моды никогда не видели.

Обувь мгновенно заинтересовала прессу, а через полгода подобные модели появились на прилавках магазинов в Париже. С тех пор обувь с удобной застежкой не покидает гардеробы и продолжает покорять сердца любителей комфорта и стиля.