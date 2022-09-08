Неужели пластика? Надежду Румянцеву невозможно узнать в ее первой роли

Зрители любят и помнят Надежду Румянцеву по ее звездным ролям в таких фильмах, как «Неподдающиеся», «Девчата», «Королева бензоколонки» и других. Но дебютную картину с Румянцевой смотрели далеко не все. В 1952 году на экраны вышла молодежная драма «Навстречу жизни» про учеников ПТУ. Одну из центральных ролей в ленте исполнила студентка ГИТИСа Румянцева. Причем за время съемок она так запустила учебу, что позже ей пришлось переводиться во ВГИК.

Узнать актрису на кадрах из фильма довольно сложно. На первый взгляд, кажется, что черты лица Надежды совсем другие — более полные щеки и крупный нос. Поэтому в Сети даже предполагали, что актриса смогла найти в Советском Союзе пластического хирурга, который помог ей изменить внешность.

Однако такая разница просто объясняется очень молодым возрастом Румянцевой. На момент съемок фильма ей было чуть за 20 лет, тогда как расцвет ее карьеры пришелся на 30 лет и позже. Потом черты лица заострились, а актриса уже нашла свой неповторимый образ.