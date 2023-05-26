Неужели они родственники: внешность дочери Башарова ошарашит любого (фото)

В начале своей карьеры Марат Башаров слыл желанным красавцем и любимцем женщин. Его роли благородных героев в картинах «Граница: Таежный роман» и «Свадьба» сделали актера любимцем всех россиянок. Сегодня в заплывшем Башарове не узнать того прекрасного юношу. Но не только его внешность вызывает вопросы у поклонников.

Не так давно в центре внимания оказалась старшая дочь Марата Амели. Она родилась в браке Башарова и его гражданской жены Елизаветы Круцко. Этот союз не был долговечным, но после разрыва Марат не устранился от воспитания Амели.

Сегодня старшей наследнице актера 18 лет, но девушку нельзя назвать красавицей. Поклонники Башарова считают, что Амели страдает от ожирения: у нее тучная брутальная фигура и большие щеки. Многие обвиняли Марата в том, что он балует свою дочь сладостями и не видит, в кого она превратилась. Другие же советуют актеру «загнать» Амели в спортзал и посадить на диету. Некоторые даже усомнились, что девушка — родная дочь Башарова, потому что она ничуть на него не похожа. А ведь в молодые годы он был стройным и подтянутым красавцем.

Досталось и сыну актера от Екатерины Архаровой. Марсель еще совсем ребенок, но и в его адрес уже сыпется критика: мальчика тоже называют толстым не по годам. С недавних пор Башаров перестал показывать фото детей, чтобы не провоцировать публику.