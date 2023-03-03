Неужели она тут живет? Что не так с домом Эдиты Пьехи

85-летнюю Эдиту Пьеху могут удостоить звания почетного гражданина Петербурга. Об этом рассказал председатель Заксобрания Северной столицы. В последнее время артистка нечасто появляется на публике: у нее болят ноги из-за перенесенных операций на коленях. Голос советской эстрады уединенно живет в загородном доме.

Минималистичная дача расположена в деревне Северная Самарка в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Участок с деревянным домом артистка приобрела 20 лет назад, после чего перестроила в симпатичный и аккуратный коттедж. Строгость внешнего убранства не позволяет даже предположить, что здесь живет королева советской эстрады.

На территории у артистки есть еще одна постройка — «павильон воспоминаний». В нем хранятся концертные наряды Пьехи и подарки от поклонников. Во дворе высажены розы и сирени. Здесь Пьеха отдыхает душой.