Неужели ей скоро 50: как сейчас выглядит первая солистка «ВИА Гры» Винницкая

Алена Винницкая — певица из первого состава группы «ВИА Гра», чей тандем с Надеждой Грановской подарил слушателям ту самую «Попытку номер пять». Оказавшись на пике славы, девушка ушла из группы и ни о чем не жалеет. К моменту, когда артистка решила покинуть музыкальный коллектив, муж не видел ее почти три года: таким ошеломительным был успех поп-тандема, а гастрольный график — насыщенным.

Артистка начала сольную карьеру. В том же 2003 году она представила первую композицию в стиле поп-рок и клип к ней. Через год появился альбом, большую часть песен из которого написала сама Алена. Певица выступала на телевидении, вела украинскую трансляцию премии «Оскар». В 2005-м она начала заниматься благотворительностью: помогать детям со сложностями в психике, школам-интернатам, туберкулезным санаториям и онкодиспансерам.

Сегодня 48-летняя артистка может похвастаться завидной внешностью. Время будто не властно над ней. Глядя на свежие кадры, вспоминаются ее совместные выступления с напарницей по группе «ВИА Гра». Кажется, они были только вчера.