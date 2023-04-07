«Неужели ей 37»: честное фото жены Жукова без макияжа и грима

Регина Бурд и Сергей Жуков стали мужем и женой в 2007 году после трех лет отношений. Из-за замужества солистка «ВИА Сливки» оставила свою карьеру и посвятила жизнь воспитанию троих наследников, о чем постоянно рассказывает в социальных сетях.

В блогах, на которые подписано практически 220 тысяч человек, знаменитость делится множеством личных публикаций. Она откровенно показывает и свои путешествия, и будни, а многие ее записи посвящены членам большой семьи.

Поклонники не пропускают ни одну публикацию Регины, оставляя сотни сообщений под каждым снимком. В комментариях они неизменно удивляются, как молодо выглядит избранница Жукова, которой в этом году исполнится 38 лет, и что она до сих пор может дать фору более молодым артисткам.