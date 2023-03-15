Неужели это все: что ошарашивает на фото из дома Бузовой

После долгих лет ремонта Ольга Бузова смогла переехать в собственную квартиру. Артистка не стала скрывать радость от поклонников и регулярно показывает, как выглядит ее жилье, в которое она вложила деньги и силы. И ее интерьер, как оказалось, шокирует многих поклонников.

Так, недавно телеведущая поделилась снимком, сделанным на собственной кухне. На фотографии можно заметить, как скромно и лаконично выглядит помещение: среди украшений стола лишь подсвечник, а цветы артистка предпочитает держать в бокале.

Подписчики Бузовой не оставили без внимания неожиданный пост. Как признались многие, они ожидали, что дом звезды «Дома-2» выглядит совершенно иначе, ведь телеведущая отличается ярким и эпатажным стилем. В квартире же они, наоборот, увидели спокойный и лаконичный интерьер, который, по их мнению, совсем не подходит певице.