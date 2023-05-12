Неужели это тот самый Витас? Казалось, человек не может так сильно измениться

Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, прославился на весь мир и своим творчеством, и ярким стилем. Армия поклонников была в восторге от стройного артиста, исполняющего все свои композиции фальцетом. Однако не так давно исполнитель решил полностью изменить свой стиль.

Судя по публикациям Витаса, он стал большим поклонником тренажерного зала. Теперь он может похвастаться атлетическим телосложением, поэтому стал выглядеть значительно брутальнее. Дополняет свой имидж Витас густой черной щетиной.

Преображение музыканта не осталось без внимания его поклонников. Как пишут фанаты Витаса, новый стиль больше подходит артисту. Другие же не скрывают, что не ожидали от знаменитости таких экспериментов, из-за чего не всегда узнают в спортсмене хрупкого Витаса.