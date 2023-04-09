Неужели это работало? Будете шокированы, узнав, как в гареме отбеливали зубы

Наложницы в гареме старательно следили за своей внешностью. Девушки шли на многое, чтобы произвести хорошее впечатление на султана, однако их методы заметно отличались от современных.

Так, чтобы отбелить зубы, они шли на весьма неожиданные ухищрения. Вместо зубных щеток, получивших массовое распространение только во второй половине 1700-х, рабыни использовали тоненькие деревянные палочки, которые назвали мисвак, арак или сивак. Веточки нужно было разжевывать, из-за чего их конец превращался в своеобразный ершик, очищающий зубы.

Свежего дыхания наложницы добивались при помощи своеобразного ополаскивателя полости рта — охлажденного отвара мяты. А отбеливали зубы йогуртом. Они смачивали ткань в напитке, после чего прикладывали на пять минут к зубам. К тому же жительницы гарема ежедневно пили айран, который обладает похожими свойствами, поэтому их улыбки всегда отличались белизной.