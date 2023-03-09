Неужели это правда: Ковальчук без макияжа ошарашила народ (фото)

Юлия Ковальчук прославилась в начале 2000-х благодаря группе «Блестящие». В течение многих лет артистка покоряла сердца фанатов и неоднократно признавалась одной из самых привлекательных отечественных звезд. Однако последнее время внешний вид 40-летней знаменитости шокирует ее поклонников.

Так, несколько дней назад певица поделилась в своих социальных сетях видео, на котором рассказала подробности любимого рецепта. В ролике Ковальчук предстает полностью без макияжа, а ее волосы небрежно заколоты.

Подписчики артистки не оставили без внимания запись звезды сцены. В комментариях они с удивлением отметили, как изменилась внешность артистки. Они уверены, что Ковальчук стала выглядеть намного старше своих лет и больше не похожа на звезду «Блестящих», познакомиться с которой мечтали все мужчины страны.