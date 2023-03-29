Неужели это пивной животик: посмотрите, что стало с Тарантино

Квентин Тарантино давно заработал славу одного из самых креативных и успешных режиссеров современного Голливуда. Автор «Криминального чтива», каждой своей работой привлекает внимание фанатов по всему миру, однако старается вести закрытый образ жизни. Из-за этого его редкие появления на светских мероприятиях вызывают настоящий ажиотаж среди фанатов.

Не так давно режиссер стал гостем вечернего шоу Джимми Киммела. Для программы он выбрал белую рубашку и темно-синюю куртку. Но даже за двумя слоями одежды поклонники заметили, как сильно изменилась внешность Тарантино.

По словам фанатов, режиссер заметно поправился с выхода своего последнего фильма. Теперь он выглядит как человек, страдающий от лишнего веса и активно пытающийся его скрыть. При этом перемены заметны и на лице знаменитости, которое стало более пухлым.

Преданные поклонники признаются, что переживают за состояние 60-летней знаменитости. Тарантино никогда не признавался в любви к спорту и всегда заявлял, что 10-й фильм станет последним в его карьере. Поэтому фанаты уверены, что, сняв последнюю картину, режиссер запустит себя и перестанет следить за собственным здоровьем.