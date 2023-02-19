Неужели это она? Народ ахнул при виде фотографии Тарасовой в юности

Воспитанники легендарного тренера выиграли более 40 медалей на чемпионатах Европы и около десяти олимпийских наград. Недавно Снежной королеве отечественного фигурного катания исполнилось 76 лет. В день рождения Тарасова поделилась с подписчиками архивным фото, в котором жесткую и бескомпромиссную богиню льда признаешь не сразу.

Хитрый прищур, очаровательная улыбка и выбивающиеся из-под шапки непослушные волосы — ученики, коллеги и поклонники привыкли видеть Татьяну Анатольевну не такой. Суровая, сдержанная, упрямая — эти качества она унаследовала от своего отца, который отправлял ее на зарядку в 5 утра, а с первым тренерским успехом (серебро) поздравлять не стал, потому что второе место равносильно увольнению для наставника.

Тарасова могла стать прыгуньей — очень уж хвалили ее школьные учителя. Она могла стать фигуристкой и добилась серьезных успехов в паре с Георгием Проскуриным, но травма плеча заставила уйти из спорта. Тогда она начала тренировать пары, причем сразу опытные. Отец был против, но, когда она принесла домой очередную золотую медаль, наконец-то признал успехи дочери со словами «Ну, здравствуй, коллега».