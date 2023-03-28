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Неужели это она: как выглядела Горбань до преображения (фото)

28 марта 2023 18:30
Неужели это она: как выглядела Горбань до преображения (фото)

Артистка не постеснялась юношеской фотографии.

Мария Горбань прославилась не только своим талантом, но и красотой. Эффектная артистка, она давно завоевала сердца миллионов фанатов по всей стране. При этом не так давно Мария поделилась архивными кадрами, на которых показала, как выглядела в подростковом возрасте.

В серии фотографий Горбань предстает еще до всероссийской славы. Девушка счастливо улыбается, красуясь своей белоснежной улыбкой и подростковой непринужденностью.

Неужели это она: как выглядела Горбань до преображения (фото)

Пользователи Сети не прошли мимо юношеских кадров знаменитости. В комментариях многие отметили, что по снимкам заметно, через какие процедуры прошла Горбань. А другие обратили внимание, что знаменитости удалось сохранить свою индивидуальность и красоту.

«Как с дочкой похожи», «Какая классная», «Уже тогда было видно, что растет красавица», «Операций, конечно, немало, но все равно красотка», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Розыгрыш», 2008
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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