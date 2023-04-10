«Неужели это он?»: вас шокирует фото Сергея Зверева со времен службы в армии (фото)

Сергей Зверев прославился благодаря своему яркому стилю. В течение многих лет он эпатировал публику кричащими образами, но не так давно показал, как выглядел до всероссийской славы и успеха.

Так, в своем блоге парикмахер поделился архивной черно-белой фотографией, сделанной во время службы в армии. Зверев позирует на снимке в форме, а в подписи поздравляет всех военных с Днем защитника отечества.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданный снимок. В комментариях они признались, что далеко не сразу узнали в скромном юноше Сергея Зверева, и осыпали его комплиментами. По их мнению, уже в молодости знаменитость отличался красотой.

«Неужели это он?», «Невероятно красивый мужчина», «Не сразу узнала, вот это красавчик», — пишут поклонники.

Сам Зверев не оставил без внимания многочисленные сообщения. Под снимком он поблагодарил фанатов за теплые слова, ответив практически на все комплименты.