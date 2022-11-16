Неужели это он? Посмотрите, что стало с сердцеедом из «Сплетницы» после секс-скандала

Эд Вествик стал известен на весь мир благодаря роли Чака Баса в сериале «Сплетница». Миллионы поклонниц признавались в любви харизматичному актеру и не сомневались, что его карьеру ждет большой взлет после такого популярного проекта. Однако мечты поклонников не смогли оправдаться.

Дело в том, что из-за своего успеха Вествик оказался героем сразу нескольких громких скандалов. Самым крупным из них стала история с изнасилованиями: четыре девушки обвини артиста в неправомерном поведении. После таких заявлений начался суд, но со временем стало известно, что все жертвы врали, а их обвинения полностью выдуманы.

Несмотря на признание невиновности, карьера Вествика все равно начала разрушаться. Режиссеры стали все реже приглашать скандально известную знаменитость в свои проекты, и он практически перестал появляться на экранах. Но после 2018 года, когда с него официально сняли все обвинения, артиста можно встретить в нескольких ярких фильмах и сериалах.

О своей жизни звезда экрана предпочитает рассказывать в социальных сетях. Он регулярно делится снимками, на которых не стесняется показывать себя в самой обычной обстановке. При этом многие поклонники отмечают, что прошедшие годы и скандалы сильно сказались на внешности артиста, в котором теперь нелегко узнать сердцееда Чака Баса.