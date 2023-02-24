Неужели это он? Фото похудевшего на 260 кг парня поразило весь мир
Американец решил худеть после того, как 11 часов не мог выбраться из душа.
Кейси Кинг из Джорджии начал набирать вес в детстве: родителям он был не нужен, сверстники его травили. Привычка заедать стресс переросла в болезнь, и к 20 с небольшим он стал самым толстым человеком в городе с весом в 355 кг. Пока однажды не застрял в ванной комнате.
Закончив принимать душ июльским вечером, Кейси понял, что просто не может выбраться. Повлияла на его решение изменить себя и встреча с племянником, для которого он хотел быть настоящим другом, но из-за избыточного веса сам нуждался в уходе.
Сначала американец записался в спортзал и бассейн, потом перенес операцию по уменьшению объема желудка. Также Кинг участвовал в проекте канала TLC, где специалисты помогают героям шоу избавиться от лишнего веса.
Накопительный эффект от предпринятых мер был потрясающим: мужчина сбросил 260 килограммов. И здесь появилась другая проблема: обвисала оставшаяся после потери веса кожа. Отталкивающее зрелище можно лицезреть в его социальных сетях (но только не слабонервным). Кейси планирует лечь под нож, чтобы срезать дряблую кожу, в этом году.
Сегодня он счастлив, потому что наконец-то получает много внимания, в том числе и от представительниц противоположного пола. Комплименты ему делают одноклассницы и подруги, девушки в приложениях для знакомств, а официантки оставляют свои номера.