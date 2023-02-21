Неужели это один и тот же человек? Снимок женщины до и после двух пластических операций шокирует

Число пластических операций среди американцев до 30 лет увеличилось на 75%. Чаще всего люди обращаются к врачам, чтобы сделать «бразильскую» попу, поправить форму лица при помощи филлеров или удалить комки Биша.

Представители старшего поколения предупреждают, что увлечение пластикой может стоить жизни или как минимум жизненного комфорта. 54-летняя Лэйси Уалдд, которая называет себя Барби на миллион долларов, после операции по увеличению груди вынуждена спать под углом 30 градусов — иначе бюст начинает ее душить.

Однако в мире много примеров вдохновляющих преображений после пластических хирургов. Достаточно посмотреть на эту женщину, решившую выправить форму носа и удалить жир из области подбородка. Нос стал более аккуратным, а черты лица — более острыми. Хирургическое вмешательство освежило девушку. И если не знать, что это один и тот же человек, то догадаться можно не сразу. Руки сами тянутся подчеркнуть новый образ декоративной косметикой.