Неуверены в себе: Василиса Володина разоблачила знаки Зодиака с самой низкой самооценкой

Низкая самооценка - пожалуй, одна из самых распространенных проблем, с которыми приходится работать психологам. По словам специалистов, источников неуверенности в себе может быть несколько - кто-то сталкивался лишь с одним из них, кто-то, напротив, собрал их все. Главным фактором, влияющим на формирование самооценки у человека, считается наличие или отсутствие безусловной родительской любви. Если мама и папа ценят своего ребенка вне зависимости от его достижений, просто потому, что он такой, какой есть, это способствует развитию здоровой самооценки. О том, по каким причинам неуверены в себе некоторые знаки зодиака, рассказала популярный астролог Василиса Володина.

Рак

Люди, появившиеся на свет под созвездием Рака, известны своей ранимостью. По словам Василисы Володиной, любую критику представители водного знака воспринимают крайне болезненно. Стоит кому-нибудь нелестно отозваться о Раке, как он тотчас опускает клешни и грустно удаляется в свою раковину, чтобы вдоволь насладиться самокопанием и самоуничижением. Единственное, что может спасти уроженцев знака и пучин печали и со дна самооценки - любовь и поддержка близких людей.

Если Рак вот-вот впадет в депрессию - покажите ему, что он важен и нужен.

Весы

Василиса Володина утверждает, что Весы - сами по себе люди спокойные и неконфликтные. Как только в воздухе начинает пахнуть грозой, они делают все от них зависящее, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Порой представителям воздушного знака проще проглотить свое мнение и уступить собеседнику, чем вступить с ним в перепалку. С одной стороны, в некоторых случаях это мудрое решение, с другой - постоянно делая шаг в сторону, Весы рискуют окончательно позабыть о своей самооценке.

Чтобы избежать этого, им необходимо найти золотую середину.

Рыбы

Рыбы - творческие и ранимые натуры, говорит известный астролог. Они живут в своем собственном мире, где все так легко и просто, а реальность с ее трудностями пугает Рыбок до дрожи. Они обладают хрупкой самооценкой, боятся любой критики и могут даже забросить любимое дело, если кто-то отзовется о нем грубо и нелестно.

Уроженцы водного знака долго переживают каждую ошибку, снова и снова прокручивают в памяти неприятные эпизоды, чтобы потравить себе душу.

Им рекомендовано научиться отпускать прошлое и принимать себя со всеми своими недостатками.