Неуверенные в себе: самые закомплексованные женщины носят эти имена

Большой нос, “непрестижная” работа, плохое чувство юмора - каждый человек втайне от окружающих страдает из-за своих недостатков, реальных или мнимых. Комплексы заставляют нас испытывать чувство стыда и неловкости, мешают поддерживать нормальные взаимоотношения с людьми, строить любовь и карьеру. Безусловно, для того, чтобы жить полной жизнью, необходимо работать над низкой самооценкой самостоятельно или под руководством специалиста. Невероятно, но иногда причиной комплексов становится имя человека. Рассказываем, обладательницы каких женских имен чаще всего мучаются от неуверенности в себе.

Валентина

От природы Валентина наделена отличной интуицией. Судьба то и дело посылает ей всевозможные шансы - получить работу мечты, познакомиться с достойным мужчиной и т.д. Однако из-за низкой самооценки обладательница имени не решается сделать шаг навстречу приятным переменам.

Спустя некоторое время Валентина начинает понимать, какой шанс упустила, и корить себя за неуверенность.

Однако в следующий раз, когда мироздание снова проявит к ней благосклонность, точно так же отступит назад. “Я не достойна таких почестей”, - думает Валя, и, конечно же, делает это совершенно зря.

Евгения

Обладательница имени Евгения - ужасная паникерша. Это очень мнительная и тревожная женщина, которая во всем ищет подвох. В большинстве случаев самооценка Жени очень низкая, она убеждена, что никто не станет дружить с ней и встречаться без корыстных побуждений, и отталкивает от себя людей.

У Евгении много комплексов по поводу своей внешности.

Она постоянно зависает перед зеркалом, чтобы в очередной раз сказать себе, что ей не повезло с фигурой, формой глаз, носа и т.д. Хотя на самом деле это приятная и симпатичная женщина, которой всего-навсего нужно избавиться от комплексов.

Светлана

Внешность - вот Ахиллесова пята Светланы. Обладательница этого имени вбила себе в голову, что она некрасива, и переубедить ее не могут ни родственники, ни подружки, ни даже любимый человек. Можно сколько угодно твердить Свете, что она прелестна, но от этого не будет совершенно никакого толку.

Светлана постоянно отказывает себе в красивых нарядах, покупке косметики - мол, такую “красотку” ничего не исправит.

Возможно, взглянуть на себя другими глазами ей поможет фотосессия, профессиональный, но естественный макияж и подобранный стилистами образ.