«Неуловимых мстителей» не хотели выпускать: фильм спас неожиданный персонаж

Однажды оставшийся неизвестным чиновник с «Мосфильма» выступил с идеей снять приключенческий вестерн. Режиссеры сочли это предложение за немыслимую авантюру и один за другим отказывались от работы. Согласился лишь Эдмонд Кеосаян, но все его труды едва не пошли прахом.

Создание «Неуловимых мстителей» оказалось задачей со звездочкой. Юным актерам приходилось не только обучаться верховой езде, прыжкам в воду и метанию ножей, но даже рисковать собственной жизнью — от услуг каскадеров они отказались. Творческий процесс проходил в сжатые сроки. А когда он был закончен, то съемочная группа получила неутешительный вердикт от членов худсовета.

Чиновники не хотели выпускать ленту на экраны, посчитав, что она скучна. По мнению многих, картине не хватало юмора. Чтобы исправить это, был придуман неожиданный персонаж. В повествовании появился Буба Касторский. Герою Бориса Сичкина удалось спасти проект от забвения. Окончательный вариант фильма был все-таки утвержден.