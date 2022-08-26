«Неугодные — на выход!»: правду о сумасбродном поведении Дженнифер Лопес предали огласке

Звезды шоу-бизнеса известны своими неординарными требованиями к командам и персоналу и подчас строгими условиями при приеме на работу. Претензии могут касаться внешнего вида, семейного положения и даже пола потенциальных работников. Но за Дженнифер Лопес подобных выходок до последнего времени не наблюдалось. И только теперь в Сеть проникли откровения одной из девушек, проходивших кастинг на место танцовщицы в команду артистки.

По ее словам, всех кандидатов держали на площадке более 8 часов. Когда танцоры уже отчаялись и собирались расходиться, к ним вышли организаторы и попросили поднять руку тех, чей знак по гороскопу Дева. После чего их немедленно попросили удалиться. Якобы таких кандидатов Лопес даже рассматривать не будет, пишет Telegram-канал Super .

Пока неясно, как ультимативные требования Дженнифер впишутся в современную «культуру отмены». Западные поклонники отворачивались от звезд и за меньшие прегрешения, а тут налицо явное притеснение, еще и на основе астрологии. Кстати, сама Лопес по гороскопу Лев, а вот ее бывший муж Марк Энтони как раз был Девой. Возможно, от брака у артистки остались неприятные воспоминания.