Киноафиша Статьи «Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры

29 ноября 2025 21:01
Официальные причины запрета были абсурдными, неофициальные – еще хуже.

В 1987 году на экраны вышел фильм Геннадия Полоки «Интервенция» – картина, снятая еще в 1968‑м, но запрещенная к показу на два десятилетия. В главной роли – Владимир Высоцкий, для которого эта работа стала смелым экспериментом. Почему ленту отправили «на полку»? И как съемочная группа пыталась ее отстоять?

Истоки: пьеса, революция и одесский колорит

Фильм основан на пьесе Льва Славина «Величие и падение дома Ксидиас» (1932). В основе – реальные события 1919 года: в оккупированной войсками Антанты Одессе действовала Иностранная коллегия, подпольщики вели агитацию среди французских солдат. Главный герой – большевик Евгений Бродский (прототип – революционер Иван Смирнов) – стал центром сюжета.

К моменту съемок пьеса уже шла в Театре Сатиры под названием «Интервенция» с Анатолием Папановым в главной роли. Успех спектакля подтолкнул киностудию к экранизации – ее планировали выпустить к юбилею революции.

Режиссерский замысел: балаган вместо пафоса

Геннадий Полока, после успеха «Республики ШКИД», задумал переосмыслить каноны революционного кино.

Он хотел возродить традиции первых лет революции – уличные представления, балаган, скоморошество, уйти от штампов и пафоса «официальных» фильмов о Гражданской войне и подать серьезную тему через призму музыкальной буффонады.

Такой подход изначально одобрили, но итоговый результат вызвал шквал критики.

Высоцкий в непривычной роли

На роль Бродского пробовались Андрей Миронов (игравший в спектакле), Михаил Козаков и другие. Но режиссер выбрал Владимира Высоцкого – тогда еще не одиозного, но уже узнаваемого (после «Вертикали»).

Высоцкому понравилась легкая, почти карнавальная подача сюжета. Он написал для фильма четыре песни, две из которых вошли в картину. Его Бродский – не монументальный герой, а живой, ироничный, порой парадоксальный человек.

Почему запретили: официальные и скрытые причины

В 1968 году Госкино вынесло вердикт: фильм – «очевидная творческая неудача», «допустившая серьезные идейные просчеты». Основные претензии:

  • революция показана в «обывательских позициях», через «вереницу безвкусных эпизодов»;
  • фарсовая стилистика противоречит «героико‑революционному пафосу» первоисточника;
  • изображение подпольщиков «окарикатурено», а изобразительное решение «неинтересно» и «чуждо традициям советского кино».

Но была и неозвученная причина. Как отмечал кинокритик Олег Ковалов, в 1967 году прошла Шестидневная война, и в СССР усилились антиизраильские настроения.

В «Интервенции» же ярко показан одесский еврейский колорит: персонажи напоминали героев Бабеля и Шагала. Это сделало фильм «обреченным» – независимо от его идеологической направленности.

Борьба за премьеру: письмо Брежневу и тишина

Съемочная группа не сдалась. Валерий Золотухин написал письмо Леониду Брежневу, где объяснял замысел (вернуть интерес к революционной теме через новую форму), приводил примеры успешных музыкально‑комедийных фильмов и описывал, как грубый монтаж ухудшил картину.

Письмо подписали все актеры, но ответа не последовало.

Возвращение на экран

Фильм пролежал «на полке» 20 лет. В 1987 году его все же выпустили, но тема революции уже не была актуальной, Высоцкий умер семью годами ранее, да и часть сцен пришлось переозвучить – героя Бродского в некоторых эпизодах озвучил Алексей Булдаков.

«Интервенция» осталась уникальным экспериментом – фильмом, где революционная история рассказана языком балагана, а Высоцкий сыграл одну из самых нетипичных своих ролей.

И хотя премьера опоздала на два десятилетия, картина все же нашла своего зрителя.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press, кадры из фильма «Интервенция» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
