Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

По логике, там должны быть только ледяные пауки, великаны, да белые ходоки

В мире «Игры престолов» за Стеной всегда была своя вселенная — дикая, чужая и пугающе свободная. Одичалые называют себя «вольным народом» и презирают законы южан, но их история куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Разобрались, откуда северные племена пришли, почему оказались отрезаны от остальных королевств.

Потомки Первых Людей

Корни одичалых уходят в глубины тысячелетий. Когда-то их предки — Первые Люди — пришли в Вестерос с восточного материка, завоевали землю и жили на ней веками. Но всё изменили андалы. Их вторжение смело почти всех Первых Людей, а на юге к смеси добавились и ройнары.

Север же оказался вне досягаемости. Андалы дошли лишь до Перешейка, дальше их армии не пошли. Лорды Севера, включая Старков, унаследовали кровь Первых Людей, но даже они со временем смешались с пришельцами, выдавая детей за андалов.

А вот те, кто ушёл дальше, в самые отдалённые земли за будущей Стеной, остались нетронутыми чужим влиянием. Именно они и стали теми, кого в Семи Королевствах прозвали «одичалыми».

Почему они «остановились» в развитии

Отрезанные от юга, одичалые жили по своим законам и с течением веков оказались на шаг позади. Там, где королевства научились обрабатывать железо, строить замки и выращивать урожаи, за Стеной остались охота, собирательство, обмен и жизнь малыми племенами.

Их мир суров, а ценность человека измеряется силой, выносливостью и умением добывать пищу. Но назвать их отсталыми было бы ошибкой. Одичалые сохранили то, что потерял юг: свободу.

У них нет лордов, нет законов Семи, нет феодальных цепей. Их племена — как отдельные миры: каннибалы из ледяных долин, союзники великанов, племена, знакомые с бронзой и тайными ремёслами. Были среди них и контрабандисты, все-таки некоторые товары нужно было привозить с материка, в обход Ночного дозора.

Кто правил одичалыми

Власть за Стеной никогда не передавалась по наследству. Разрозненные племена жили веками враждебно друг к другу, но иногда появлялся лидер, способный объединить их ради единой цели — похода, войны или выживания.

Таких людей называли Королями-за-Стеной. Их имена вплетены в северные легенды:

Джорамун, который со Старками разгромил Иных и после чьей победы возвели Великую Стену.

Гендел и Горн, братья, проведшие армию через сеть пещер прямо в земли Старков.

Рогатый лорд, владеющий магией, способной разрывать барьеры.

Баэль-Бард, хитрец и похититель, оставивший Старкам сына, который однажды убил собственного отца.

Реймунд Рыжебородый, чья армия пересекла границы Севера за сотню лет до событий сериала.

И, конечно, Манс-Налётчик, первый из королей, кто повёл народ не ради грабежа, а ради спасения от надвигающихся Иных.

Тени за Стеной

Одичалые всегда были тем зеркалом, в котором Семи Королевств видели собственную хрупкость, даже Нед Старк, предпочитавший скрывать эту правду. В отличие от истынных непокорных северян, лорд Винтерфелла склонил колено перед другом алкоголиком, за что и поплатился головой.

Их свобода пугала, их разобщённость казалась слабостью, но именно они были воистину свободными. И когда пришло время, одичалые встали на защиту тех самых королевств, которые старались их не замечать.

