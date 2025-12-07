Меню
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

7 декабря 2025 16:11
Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

По-другому в Топкапы относились лишь к Хюррем, да и то – с одобрения султана.

В гареме Османской империи красота и роскошь соседствовали с ужасающей медицинской реальностью. За позолоченными покоями скрывалась система врачевания, где предрассудки зачастую стоили жизни.

В «Великолепном веке» этой темы коснулись постольку-поскольку – в моменте с лечением Михримах (помните, как врач должен был диагностировать сыпь через белую занавеску?) но полноценно тему так и не раскрыли. Исправляем.

Строгие нормы ислама запрещали мужчинам‑врачам видеть или касаться женских тел. В гареме это превращалось в настоящую ловушку: квалифицированные медики‑мужчины оставались за порогом, а лекарши‑женщины, хоть и жили при дворце, обладали лишь базовыми знаниями — в основном по акушерству и простым недугам.

Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

Когда болезнь оказывалась серьёзнее простуды, методы диагностики выглядели диковинно. К примеру, состояние почек оценивали по цвету и прозрачности мочи — никаких анализов, только визуальный осмотр.

Лечение сводилось к отварам трав, а шансы на выздоровление у рядовой наложницы были ничтожны. В тяжёлых случаях её попросту отсылали в Старый дворец — подальше от глаз.

Для султанш и фавориток правила смягчались, но лишь формально. Врач мог прикоснуться лишь к руке, прикрытой плотным платком, или измерить пульс. Иногда пациентку накрывали огромным одеялом с головой, оставляя доктору ту же руку для осмотра.

Попытка заглянуть в лицо или попросить показать язык могла стоить врачу жизни — такие случаи фиксировали сами медики, посещавшие гарем.

Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

Исключения делались лишь в крайних случаях. Так, Хюррем‑султан на закате жизни осматривали свободно — султан Сулейман пренебрегал предрассудками ради спасения любимой, напомнили в дзен-блоге «Восточные сказки».

Но для сотен других женщин эти барьеры оставались непреодолимыми, превращая гарем в место, где любая болезнь чуть сложнее простуды почти неизбежно вела к гибели.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
