Неудачный татуаж и пластика: что сотворила с собой красотка из «Операции "Кооперация"»

Милая красавица Лена из комедии Гайдая «Операция „Кооперация“» запала глубоко в сердце советским зрителям. А исполнительница роли сразу обрела толпу преданных поклонников.

Внешностью Ирины Феофановой восхищались многие, а режиссеры мечтали заполучить ее в свои фильмы. Но личная жизнь девушки складывалась печально. Первый брак распался еще до того, как она успела надеть свадебное платье. Артистка влюбилась в бизнесмена, и они уже успели подать документы в ЗАГС. Но жених погиб в автоаварии. А отношения с другими мужчинами так и не увенчались успехом. Тогда актриса с головой ушла в творчество.

Однако сегодня поклонники не узнают в Ирине ту яркую актрису из 90-х. Женщина увлеклась пластикой, а из-за уколов красоты ее мимика стала неестественной. К тому же знаменитость сделала татуаж бровей, что выглядит слишком ненатурально и сразу бросается в глаза. Поэтому красавица сейчас не похожа сама на себя.