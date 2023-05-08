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Неудачный татуаж и пластика: что сотворила с собой красотка из «Операции "Кооперация"»

8 мая 2023 15:50
Неудачный татуаж и пластика: что сотворила с собой красотка из «Операции

Ее личная жизнь сложилась печально.

Милая красавица Лена из комедии Гайдая «Операция „Кооперация“» запала глубоко в сердце советским зрителям. А исполнительница роли сразу обрела толпу преданных поклонников.

Внешностью Ирины Феофановой восхищались многие, а режиссеры мечтали заполучить ее в свои фильмы. Но личная жизнь девушки складывалась печально. Первый брак распался еще до того, как она успела надеть свадебное платье. Артистка влюбилась в бизнесмена, и они уже успели подать документы в ЗАГС. Но жених погиб в автоаварии. А отношения с другими мужчинами так и не увенчались успехом. Тогда актриса с головой ушла в творчество.

Однако сегодня поклонники не узнают в Ирине ту яркую актрису из 90-х. Женщина увлеклась пластикой, а из-за уколов красоты ее мимика стала неестественной. К тому же знаменитость сделала татуаж бровей, что выглядит слишком ненатурально и сразу бросается в глаза. Поэтому красавица сейчас не похожа сама на себя.

Фото: Кадр из программы "Частный детектив, или Операция «Кооперация»" (1989)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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