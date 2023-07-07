Неудачная шутка природы: сын Гены Букина в 33 года совсем старик

Ситком «Счастливы вместе» много лет крутили по телевидению, поэтому для зрителей семейка Букиных стала почти родной. Поклонники сериала до сих пор интересуются жизнью ключевых актеров и их творчеством.

Александр Якин сыграл Рому, сына Гены и Даши Букиных. Роль принесла актеру популярность и востребованность в профессии. После ситкома он снялся в таких нашумевших сериалах, как «Восьмидесятые» и «Физрук». Однако в последнее время Якин сосредоточился на театральных работах, и вот почему.

Вероятно, все дело во внешности Александра. В свои 33 года он выглядит как старик с залысинами и морщинами. Природа сыграла злую шутку, превратив обаятельного подростка в деда раньше времени. Теперь Якину о былой популярности придется только мечтать.

Впрочем, это не помешало актеру удачно устроить личную жизнь. Александр женат на Анне Зайцевой, с которой он вместе еще со студенчества. Они сыграли скромную свадьбу, на которую позвали только самых близких. Детей у пары пока нет.