Неудачная подделка Кардашьян: после преображения Кудрявцева перестала быть собой

Лера Кудрявцева для многих образец элегантности и стиля. Но, кажется, теперь это в прошлом. Телеведущая добровольно изуродовала себя и стала похожа на звезду американского шоу.

Много лет бывшая возлюбленная Сергея Лазарева не меняла свое фирменную прическу. Звезда экрана носила каре. Но вдруг добавила к нему модную рваную челку.

Шокирующий образ знаменитость показала в социальных сетях, запечатлев себя во время съемок нового сезона проекта «Суперстар!». Изменения во внешности блондинка комментировать не стала.

Между тем интернет-пользователи заметили, что Кудрявцева превратилась в неудачную подделку Ким Кардашьян. Ранее брюнетка сделала себе «челку библиотекарши», за что подверглась насмешкам в Сети.

И этот печальный опыт ничему не научил ведущую «Секрета на миллион». Остается лишь надеяться, что челка Леры накладная.