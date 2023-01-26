Неудачная пластика? Фатьму из «Великолепного века» перестали узнавать (фото)

В «Великолепном веке» было немало отрицательных персонажей, стремившихся получить власть любыми возможными способами. Особой жесткостью отличалась одна из наложниц шехзаде Мустафы.

Фатьма была настоящей интриганкой, и подавляющему большинству зрителей эта героиня совсем не понравилась. Чтобы добиться такого результата, на роль этой безжалостной и властолюбивой девушки искали актрису с очень резкими и выразительными чертами лица. В итоге кастинг закончился на Гондже Сарыйылдыз.

У турецкой красавицы была натуральная внешность с яркими и четкими линиями. Поэтому она хорошо сыграла своего персонажа и даже без слов показывала характер хатун. Но на недавних снимках артистки даже не вооруженным взглядом можно заметить значительные изменения.

Актриса сегодня выглядит гораздо милее, а прежние черты лица стали более мягкими и не такими фактурными, как раньше. Теперь в этой девушке тяжело узнать Фатьму, что наталкивает только на мысли о пластических операциях.