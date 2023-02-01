Неудачная копия Татьяны Догилевой: куда пропала «русская» звезда Голливуда (фото)

Алла Клюка засветилась в большом количестве проектов, но наибольшую славу ей принесла главная роль в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Актриса обратила на себя внимание режиссеров — казалось, что впереди ее ждет еще больший успех. На деле же карьера артистки потерпела крах.

Немногие звезды российского кино могут похвастаться тем, что снимались в Голливуде. У Клюки же подобный опыт есть. Это лишь подтверждало теорию о том, что актриса сумеет добиться невероятных высот. Однако неожиданно для фанатов она пропала с экранов.

Последний проект с участием знаменитости датируется 2017 годом. Теперь многие задаются вопросом, что же случилось с «русской» звездой фабрики грез. Как оказалось, Клюка вместе с мужем Владимиром Морозовым и сыном несколько лет назад отправилась в США, чтобы сняться в очередной картине. Из-за пандемии коронавируса супруги долгое время не могли вернуться домой, чем воспользовались черные риэлторы.

Мошенники продали двухкомнатную квартиру звезды, тем самым лишив ее единственного жилья в России. Артистка пытается добиться справедливости в суде, но при этом не торопится возвращаться на родину. Между тем фанаты устали ждать новых фильмов с актрисой, которую все чаще называют неудачной копией более успешной коллеги по цеху — Татьяны Догилевой.