Неудачная копия матери: не поверите, что сотворила с собой дочь Моники Беллуччи (фото)

Деве Кассель с рождения прочили блестящее будущее. Еще бы, ведь она дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Тем не менее пока об оглушительном успехе звездной наследницы говорить не приходится.

Свою карьеру Дева начала как модель. Она снялась в нескольких рекламных кампаниях и в 2020 году впервые оказалась на обложке. Кассель ведет богемный образ жизни и часто становится гостьей на светских мероприятиях.

Например, недавно она посетила модный показ в Париже, правда, этот выход в свет обернулся полным провалом. Дева решила повторить образ Беллуччи и в результате стала неудачной копией матери.

В 1999 году актриса также явилась на модный показ в столице Франции, отдав предпочтение черному аутфиту и вьющимся кудрям. Тогда наряд звезды экрана не был слишком откровенным, но в то же время делал образ знаменитости сексуальным.

Последовав примеру матери, Дева облачилась в черное и накрутила локоны, но до звания секс-символа так и не дотянулась. Напротив, она выглядела старше своего возраста и со стороны казалась слишком полной. Теперь интернет-пользователи твердят, что звездная наследница напрочь лишена природного очарования Моники Беллуччи.