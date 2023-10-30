Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей

Ирина Аллегрова отправилась на пенсию, поэтому ее место на отечественной эстраде заняла другая певица. И уже нарвалась на жесткую критику со стороны коллег. Не удержал рот на замке и музыкальный критик Сергей Соседов.

Права на легендарный хит, ставший визитной карточкой «шальной императрицы», композитор Игорь Николаев передал Люсе Чеботиной. Та перепела композицию и сняла на нее клип. Вокальных данных и красоты звезде не занимать, но все же до уровня своей предшественницы она не дотягивает.

Соседов публично унизил молодую блондинку, заметив, что она сработала непрофессионально. По мнению шоумена, у исполнительницы получился бездарный продукт. Тягаться с самой Аллегровой было изначально плохой идеей, поскольку у «угонщицы» есть музыкальное образование и большой опыт. Люсе же еще учиться и учиться, прежде чем стать новой Императрицей. Так считает телеведущий.