Неудачная «дружеская» шутка: унижение принца Уильяма увидели миллионы

Встреча принца и принцессы Кембриджских с легендой мирового футбола Дэвидом Бекхэмом оказалась богатой на события. Особенно этот день запомнится Уильяму.

Королевская чета посетила церемонию Earthshot Prize Awards, которая проходила в Бостоне. Здесь же оказался и Бекхэм. Футболист поздоровался с Кейт Миддлтон и поцеловал ее в щеку, она ответила тем же. Этим якобы невинным жестом принцесса нарушила строгий королевский протокол, что ей несвойственно.

Пользователи Сети сразу бросились обсуждать реакцию Уильяма на этот поступок жены. Но на этом унижения наследника престола не кончились. В соцсетях счастливый Бекхэм поделился снимками с этой встречи, где запечатлена королевская семья вместе с ним. Спортсмен намеренно выбрал фотографию с очень неудачным ракурсом Уильяма, где отчетливо видна лысина принца.

Такой поступок вызвал еще один шквал комментариев. Одни пользователи Сети оценили тонкий юмор Бекхэма, другие же назвали этот жест неудачной шуткой. Как бы то ни было, но миллионы подписчиков Дэвида теперь знают о специфической «дружбе» футболиста и королевской семьи.