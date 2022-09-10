Нетрадиционный союз: как выглядит муж уехавшей из России Жанны Агалаковой

Свою журналистскую карьеру Жанна Агалакова начала еще в кировской газете «Комсомольское племя». Через несколько лет ее ждал успех на телевидении – Агалакова вела новости на «НТВ» и на «Первом канале».

Телеведущая познакомилась с итальянским физиком Джорджо Савоной в 90-е годы. Пара начала встречаться, но брак они оформили лишь в 2001. Агалакова шутит в соцсетях, что у них «нетрадиционные отношения», ведь она русская, а супруг родом из Италии.

У пары есть совместная дочь Алиса, родившаяся в 2002 году. Имя девочке придумал отец в честь героини своей любимой сказки – «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.