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Нетрадиционный союз: как выглядит муж уехавшей из России Жанны Агалаковой

10 сентября 2022 17:15
Нетрадиционный союз: как выглядит муж уехавшей из России Жанны Агалаковой

Телеведущая нашла счастье с темпераментным итальянцем.

Свою журналистскую карьеру Жанна Агалакова начала еще в кировской газете «Комсомольское племя». Через несколько лет ее ждал успех на телевидении – Агалакова вела новости на «НТВ» и на «Первом канале».

Телеведущая познакомилась с итальянским физиком Джорджо Савоной в 90-е годы. Пара начала встречаться, но брак они оформили лишь в 2001. Агалакова шутит в соцсетях, что у них «нетрадиционные отношения», ведь она русская, а супруг родом из Италии.

У пары есть совместная дочь Алиса, родившаяся в 2002 году. Имя девочке придумал отец в честь героини своей любимой сказки – «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Нетрадиционный союз: как выглядит муж уехавшей из России Жанны Агалаковой
Фото: соцсети, кадр из телепрограммы "Наследие со всеми" (2015), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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