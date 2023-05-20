Нетрадиционные ценности: цитата Раневской о семье может многих возмутить

Артистка всегда прямо говорила то, что думала.

Большинство актрис советского кинематографа успешно совмещали карьеру и семью. Тем временем Фаина Раневская примеру коллег следовать не спешила. Артистка ни разу не была замужем и так и не познала счастья материнства.

Такому повороту событий звезда находила объяснение в своей незаурядной внешности. Знаменитость не раз говорила, что представители противоположного пола не спешили обращать на нее внимание, а особенно те, к которым она питала симпатию. Артистка смирилась со своей участью и пребывала в гордом одиночестве.

В интервью она делилась своими нетрадиционными представлениями о семейном счастье. Однажды Раневская произнесла такие слова, которые могут возмутить многих.

«Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья», — подметила Фаина Георгиевна.

Таким образом артистка нашла еще одну причину для своей незамужней жизни. По всей видимости, это самое «все» оказалось для нее гораздо важнее брачных уз.