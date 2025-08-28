Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT

Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT

28 августа 2025 14:44
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT

Премьера прошла незаметно.

В 2020 году Netflix выпустил фильм «Его дом», который, к сожалению, не стал хитом. Просто это не типичный хоррор с монстрами под кроватью. Это тяжелая, метафоричная история о призраках прошлого, о вине и боли, от которых не убежишь даже на другом конце света.

Картина — для тех, кого давно не пугают чудища, но могут испугать приземленные проблемы и собственные мысли.

Все начинается с трагедии

Сюжет стартует в Судане, раздираемом войной. Бол и Риал Маджур вместе с дочерью Ньягак пытаются выбраться из ада. Но уже в пути их семья рушится: во время переправы через море девочка погибает. Родители оказываются в Англии — и им удается добиться статуса соискателей убежища.

Государство выделяет им дом. Точнее, полуразвалившееся общественное жилье: облезлые обои, мусорные дворы, соседи, которые смотрят с ненавистью. Но после лагеря для беженцев и это кажется роскошью. У них есть крыша над головой, пусть и на самых жестких условиях. Нарушишь правила — отправят назад, в Судан.

Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT

Но главное — дом оказывается не таким пустым, как кажется днем. По ночам за стенами что-то шуршит, появляются тени и лица, а память о трагедии оживает в каждой комнате.

Хоррор, в котором нет святых и злодеев

Фильм не делит персонажей на «плохих» и «хороших». Бол и Риал не показаны жертвами без изъянов, а их соседи — не карикатурные злодеи. Здесь все люди одинаково сломаны, кто-то сочувствует, кто-то презирает, но никто не идеален. Это делает историю куда реальнее и болезненнее.

Режиссер-дебютант Реми Уикс вдохновлялся классикой — «Сияние» и «Ребенок Розмари». Это чувствуется: действие почти не выходит за пределы дома, атмосфера удушающая, выхода нет.

«Его дом» — это редкий ужастик, который не повторяет клише. И хотя фильм не стал сенсацией в жанре хоррора, он все равно страшный — не тем, что кто-то выпрыгнет из-за угла, а тем, что показывает: настоящий ужас всегда живет внутри.

"Его дом" действительно знатный деликатес, поставленный дебютантом Реми Уиксом — делятся обозреватели.

Ранее мы писали: «Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду

Фото: Кадры из фильма «Его дом» (2020 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация Читать дальше 28 августа 2025
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже «Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже Читать дальше 28 августа 2025
Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев Читать дальше 27 августа 2025
Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет Читать дальше 25 августа 2025
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно Читать дальше 24 августа 2025
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Читать дальше 24 августа 2025
90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым 90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым Читать дальше 24 августа 2025
Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад Читать дальше 29 августа 2025
Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше