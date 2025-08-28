Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT

В 2020 году Netflix выпустил фильм «Его дом», который, к сожалению, не стал хитом. Просто это не типичный хоррор с монстрами под кроватью. Это тяжелая, метафоричная история о призраках прошлого, о вине и боли, от которых не убежишь даже на другом конце света.

Картина — для тех, кого давно не пугают чудища, но могут испугать приземленные проблемы и собственные мысли.

Все начинается с трагедии

Сюжет стартует в Судане, раздираемом войной. Бол и Риал Маджур вместе с дочерью Ньягак пытаются выбраться из ада. Но уже в пути их семья рушится: во время переправы через море девочка погибает. Родители оказываются в Англии — и им удается добиться статуса соискателей убежища.

Государство выделяет им дом. Точнее, полуразвалившееся общественное жилье: облезлые обои, мусорные дворы, соседи, которые смотрят с ненавистью. Но после лагеря для беженцев и это кажется роскошью. У них есть крыша над головой, пусть и на самых жестких условиях. Нарушишь правила — отправят назад, в Судан.

Но главное — дом оказывается не таким пустым, как кажется днем. По ночам за стенами что-то шуршит, появляются тени и лица, а память о трагедии оживает в каждой комнате.

Хоррор, в котором нет святых и злодеев

Фильм не делит персонажей на «плохих» и «хороших». Бол и Риал не показаны жертвами без изъянов, а их соседи — не карикатурные злодеи. Здесь все люди одинаково сломаны, кто-то сочувствует, кто-то презирает, но никто не идеален. Это делает историю куда реальнее и болезненнее.

Режиссер-дебютант Реми Уикс вдохновлялся классикой — «Сияние» и «Ребенок Розмари». Это чувствуется: действие почти не выходит за пределы дома, атмосфера удушающая, выхода нет.

«Его дом» — это редкий ужастик, который не повторяет клише. И хотя фильм не стал сенсацией в жанре хоррора, он все равно страшный — не тем, что кто-то выпрыгнет из-за угла, а тем, что показывает: настоящий ужас всегда живет внутри.

"Его дом" действительно знатный деликатес, поставленный дебютантом Реми Уиксом — делятся обозреватели.

