Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

Еще в 2017 году у Netflix случился громкий конфликт с Каннским кинофестивалем: организаторы настояли, что фильмы без полноценного проката в кинотеатрах не могут участвовать в конкурсе. Стриминг тогда демонстративно ушел, и с тех пор отношения с Каннами так и не наладились.

Зато Венеция стала главным фестивальным плацдармом компании. И в 2025-м Netflix явно утирает нос французам: три премьеры подряд — и каждая выглядит как будущий лауреат «Оскара».

«Джей Келли»

Первый фильм — работа Ноа Баумбаха. На экране — Джордж Клуни и Адам Сэндлер, которых вряд ли можно было представить в одном проекте еще несколько лет назад.

История артиста, который сталкивается с грузом славы и собственным прошлым, превращается в откровенный разговор о цене успеха и иллюзиях, которые приходится отпускать.

Мировая премьера уже состоялась, а на Netflix он появится с 5 декабря 2025 года.

«Франкенштейн»

Вторая громкая премьера — «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Мастер мрачной фантазии и жутких чудовищ наконец обращается к самой культовой истории жанра. Но вместо привычного ужастика зрителей ждет драма о боли, одиночестве и стремлении понять себя.

Виктор Франкенштейн в исполнении Оскара Айзека и монстр — в лице Джейкоба Элорди — предстают как две сломанные фигуры, связанные узами ненависти и зависимости. Картина уже показана в Венеции, а на Netflix появится 7 ноября.

«Дом динамита»

И, наконец, «Дом динамита» Кэтрин Бигелоу. Режиссер «Повелителя бури» и «Цели номер один» возвращается в жанр политического триллера. На этот раз — история о том, как один ядерный заряд может превратить мир в хаос.

Идрис Эльба и Ребекка Фергюсон оказываются в центре кризиса, где каждое решение политиков грозит катастрофой. Фильм создает эффект реального времени — зритель ощущает, как мир находится на грани краха. Его премьера на фестивале пройдет 2 сентября. На Netflix «Дом динамита» выйдет 24 октября.

Все три картины уже обсуждаются как будущие хиты. Кто получит «Золотого льва», станет известно 6 сентября, но Netflix уже можно поздравить: они вернулись на фестиваль не ради формальности, а чтобы снова стать лучшими.

