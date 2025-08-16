Меню
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

16 августа 2025 17:38
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Пока одни создают «Поднятие уровня», другие сами копают себе яму. 

Когда Netflix в очередной раз заявляет: «Мы поняли, что нужно фанатам», — значит, готовьтесь к очередной катастрофе.

«Ведьмак: Сирены глубин» должен был стать красивым анимационным ответом на критику провального лайв-экшена, но вместо этого зритель получил то, что и ожидал: ещё один продукт, который является произведением по мотивам, но не обладает духом книг Анжея Сапковского.

Сапковский снова проиграл сценаристам

Оригинальный рассказ «Немного жертвенности» — это тонкая, горькая, трогательная история. Там нет места пафосным битвам, только личные драмы: циничный принц, капризная сирена, и ведьмак, случайно оказавшийся втянутым в чужие разборки.

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Всё это превращается в историю про выбор, жертву и боль. Классическая история от пана Анжея, но Netflix в очередной раз решил: добавим сражений, мюзиклов и кракенов. Получился не «Ведьмак», а «Русалочка» на стероидах.

Принц без пороков, сирена без кокетства

В книгах Сапковского персонажи живые: каждый одновременно подлец и романтик, каждый выбирает, где быть человеком, а где зверем. В «Сиренах глубин» же всё упрощено до абсурда, даже «Ван Пис» и тот обладает большей глубиной.

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Принц Агловаль превращён в безупречного красавца, его возлюбленная Шъееназ — уже не ветреная морская девчонка, а мудрая царевна, как будто списанная из «Моаны». Даже враги теперь типично диснеевские: злобная колдунья превращается в кракена и зачем-то поёт.

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Сюжетные дыры вместо интриги

В Netflix в очередной раз даже не удосужились изучить мир, созданный в книгах. Бремервоорд превращён в родину Лютика и Глазок — зачем? Злодеи картонные, а их мотивы курам на смех.

Персонажи говорят друг с другом языками, которых не понимают, но Эсси вдруг становится переводчиком и вставляет реплики, которых никто не произносил. Ближе к финалу начинается экшен-хаос, который хочется промотать и поскорее покончить с этим бредом.

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Да, картинка в аниме симпатичная: морские пейзажи впечатляют, Лютик похож на Джои Бэти, а Геральт — не копия Кавилла, а усреднённый герой из игр. Песни звучат уместно, но общий стиль — хромает.

Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно

Сапковский писал, что даже в мире чудовищ главное чудовище — человек. Netflix же упорно пишет о том, что главное — битвы и спецэффекты. Из трогательной истории о жертве сделали шаблонную сказку о добре и зле, приправленную кракенами и мюзиклами. Вышел продукт, который можно смотреть как очередную фэнтези-картинку — но как «Ведьмака» это не работает.

Игорь Мустафин

