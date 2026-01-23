Netflix выкатил на редкость уютную новинку из 8 серий — без жести и мрака: заварила чай и «заленилась» на все выходные

Если на выходных хочется включить что-то теплое, без насилия, крови и мрачняка, Netflix очень вовремя подкинул подходящий вариант. В конце января на платформе без громкой рекламы вышел канадский сериал «По кромке льда» — и он идеально ложится в формат «плед, чай и никаких тяжелых мыслей».

Сразу предупредим, что это подростковая драма со всеми романтическими вытекающими. Но не менее важная линия завязана на спорте, так что сериал может зайти и более взрослой аудитории. Всего вышло восемь эпизодов.

В центре истории — начинающая фигуристка Адриана Руссо, которую играет Мэделин Киз. Сериал показывает мир фигурного катания не только с парадной стороны: тут и конкуренция, и давление, и вечный выбор между чувствами и карьерой. Да, есть любовный треугольник, но он не съедает все остальное — сюжет постоянно возвращается к тому, сколько «стоит» путь к медалям.

Важно, что шоу сознательно идет другим маршрутом, чем многие хиты Netflix. Минимум экшена, взрывов, предательств и интриг, на которых обычно держится внимание. Драма рождается из амбиций, ревности, старых обид и новых партнерств — и этого оказывается вполне достаточно. Вайб у сериала легкий, наивный, но не пустой. Отдельно зители хвалят весьма бодрый саундтрек.

Фигурное катание просто потрясающее. Выбор музыки, атмосфера и то, как снято каждое выступление, придают каждому номеру мощь и эмоциональность.

Серии идут от 40 до 69 минут, так что сезон спокойно смотрится за пару вечеров. «По кромке льда» отлично работает как комфортный сериал, который приятно включить на выходных, чтобы погрузиться в уютную историю о любви и забыть обо всех заботах.