Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

Аниме «Ван-Пис» — культовое, легендарное, непотопляемое (гусары, молчать). Двадцать шесть лет оно держит миллионы фанатов у экранов, штампует сотни серий и десятки полнометражек, берёт Tokyo Anime Awards и Crunchyroll Awards.
Но когда дело дошло до «Эмми» — высшей телевизионной лиги — в дело вмешался Netflix.
Как адаптация превзошла оригинал
Сериал с живыми актерами в роли Луффи и Зоро в кожаных пальто оказалось мощнее аниме. Первый сезон Netflix-адаптации в 2024-м году увёл сразу две премии «Эмми» в категории «Дети и семья». Это не второстепенные статуэтки — это признание индустрии.
«Лучшая оригинальная песня» — трек My Sails are Set с участием Авроры.
«Лучшая координация трюков» — постановщики боёв Франц Шпильхаус и Даррелл Маклин получили заслуженное золото.
Аниме за всю историю — ноль «Эмми». Оно берёт своё в Японии, в Crunchyroll-среде, в списках лучших ongoing-сериалов. Но западная академия до этого не дотянулась.
Netflix же ворвался с одного сезона — и сразу вписал «Ван Пис» в американскую телевизионную историю. Что будет, когда на стриминге выйдет второй сезон и подумать страшно.
Какие награды есть у аниме
Сравнение жёсткое:
Аниме: десятки наград в профильных премиях (Tokyo Anime Awards, Crunchyroll, Anime Festival), культурный статус, IMDb-рейтинг и народная любовь.
Netflix-сериал: всего один сезон и уже «Эмми» — награда, о которой японские студии только мечтают.
И вот парадокс: японское аниме создаёт вселенную, но именно западная адаптация приносит международный статус. Netflix сделал то, чего не смогло оригинальное аниме — поставил «Ван Пис» в ряд с элитой мировой телеиндустрии. Такая вот ирония судьбы по японски.
