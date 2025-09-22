Меню
Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

22 сентября 2025 08:56

22 сентября 2025 08:56
Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

Поклонников Луффи искренне жаль. 

Аниме «Ван-Пис» — культовое, легендарное, непотопляемое (гусары, молчать). Двадцать шесть лет оно держит миллионы фанатов у экранов, штампует сотни серий и десятки полнометражек, берёт Tokyo Anime Awards и Crunchyroll Awards.

Но когда дело дошло до «Эмми» — высшей телевизионной лиги — в дело вмешался Netflix.

Как адаптация превзошла оригинал

Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

Сериал с живыми актерами в роли Луффи и Зоро в кожаных пальто оказалось мощнее аниме. Первый сезон Netflix-адаптации в 2024-м году увёл сразу две премии «Эмми» в категории «Дети и семья». Это не второстепенные статуэтки — это признание индустрии.

  • «Лучшая оригинальная песня» — трек My Sails are Set с участием Авроры.

  • «Лучшая координация трюков» — постановщики боёв Франц Шпильхаус и Даррелл Маклин получили заслуженное золото.

Аниме за всю историю — ноль «Эмми». Оно берёт своё в Японии, в Crunchyroll-среде, в списках лучших ongoing-сериалов. Но западная академия до этого не дотянулась.

Netflix же ворвался с одного сезона — и сразу вписал «Ван Пис» в американскую телевизионную историю. Что будет, когда на стриминге выйдет второй сезон и подумать страшно.

Какие награды есть у аниме

Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал

Сравнение жёсткое:

  • Аниме: десятки наград в профильных премиях (Tokyo Anime Awards, Crunchyroll, Anime Festival), культурный статус, IMDb-рейтинг и народная любовь.

  • Netflix-сериал: всего один сезон и уже «Эмми» — награда, о которой японские студии только мечтают.

И вот парадокс: японское аниме создаёт вселенную, но именно западная адаптация приносит международный статус. Netflix сделал то, чего не смогло оригинальное аниме — поставил «Ван Пис» в ряд с элитой мировой телеиндустрии. Такая вот ирония судьбы по японски.

Фото: Кадры из сериалов «Ван-Пис», «One Piece. Большой куш»
