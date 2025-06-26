Netflix так и не снял вторую «Игру престолов»: хотели избежать одного сходства и сели в лужу

Впрочем, создателю книги о Геральте это подкалывать Мартина не мешает.

После грандиозного успеха «Игры престолов» конкуренты HBO всерьёз пытались создать «следующую большую фэнтези». Amazon взялся за «Властелина колец», Netflix — за «Ведьмака», а HBO сам продолжил копать вселенную Мартина с «Домом драконов».

Но по-настоящему новых «Престолов» — с тем же эффектом взрыва — не получилось. И не в последнюю очередь потому, что шоураннеры новых проектов… сознательно держатся подальше от «наследия».

У Netflix было 1 условие при создании сериала про Геральта

Об этом рассказал актёр Йен Битти (в «Престолах» он играл сира Меррина Транта). По его словам, ему не раз отказывали в кастинге. Причём речь не о случайных сериалах, а о крупных проектах от Amazon и Netflix:

«В списке кастинга была пометка: “никаких актёров из “Игры престолов”. Это не первый раз. Они просто боятся сравнений и пересечений».

С большой вероятностью под этим описанием скрывается «Ведьмак». Сериал, который тоже строит мрачный мир с интригами и чудовищами, но при этом стремится сохранить собственную визуальную и актёрскую идентичность. Условный Мизинец или Варис — как бы идеально они ни подошли, — слишком сильно бы отсылали к «Престолам».

Впрочем, пересечения были

В итоге тех, кто всё же попал из одного лагеря в другой — единицы. Джоди Мэй, игравшая Мэгги-лягушку, стала королевой Калантэ. А Ребекка Бенсон (сестра Сэмвелла Тарли) — Марилькой.

Иронично, что на фоне этого разделения авторы «Ведьмака» позволяют себе тонко подшучивать над Мартином. На фестивале в польском Ополе Анджей Сапковский пообещал читателям новую книгу, добавив:

«Если я говорю, что что-то напишу — я действительно это сделаю. В отличие от Джорджа Мартина».

И пусть «Ведьмак» сам переживает не лучшие времена после ухода Генри Кавилла, но в одном Netflix преуспел точно: его шоу не воспринимается как тень «Престолов», а именно как провал. Сериал HBO подвергался критике после шестого сезона, когда закончились литературные исходники и создатели развивали историю самостоятельно.

У Netflix на руках были все книги Сапковского, но они изначально испортили историю, переписав сюжет, потому проект покинул Кавилл, а фанаты продолжения, в общем-то, и не ждут.

Геральт Васильевич меняет внешность: в «Ведьмаке» объяснили смену Кавилла на Хемсворта — все почти как в книге. Пересмотрел «Игру престолов» и понял неочевидное: ненавистная всеми целительница предвидела падение Дейнерис.