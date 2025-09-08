Netflix с «Франкенштейном» остался в пролете: драма про семейные отношения взяла «Золотого льва» и получила 95% на RT — хотя на нее не ставили

Меню
8 сентября 2025 17:09
Итоги фестиваля в Венеции стали неожиданностью.

Венецианский кинофестиваль снова удивил — и, кажется, самих участников в том числе. Главный приз, «Золотого льва», впервые в своей карьере получил американский режиссер Джим Джармуш. Хотя он даже не хотел везти свое произведение на конкурс.

Его новый фильм «Отец, мать, сестра, брат» критики и зрители тоже не брали в счет, но именно он оказался в центре внимания.

Простое оказалось сильнее сложного

«Отец, мать, сестра, брат» состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена семье — отношениям родителей и детей, братьев и сестер, недосказанностям и травмам, которые человек несет через годы. Действие разворачивается в Нью-Джерси, Дублине и Париже.

В актерском составе — одни звезды: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг, Вики Крипс. Но сама история подкупает именно простотой: улыбки, подарки, вежливые реплики — и почти полное отсутствие искренних признаний.

Это не сложная философия, к которой привыкли на фестивалях, а честное и понятное кино о вещах, знакомых каждому. Наверное, в этом и заключается формула успеха.

На Rotten Tomatoes у картины уже красуются 95% одобрения — хороший показатель для фестивального кино.

Кажется, что ничего не происходит, но почему-то это не отпускает, — пишут обозреватели.

Джармуш обошел «тяжеловесов»

Неожиданность победы усиливается тем, что конкуренция была крайне жесткой. Во-первых, в пролете остались сразу три громких премьеры Netflix — «Франкенштейн», «Дом динамита» и «Джей Келли». А во-вторых, главным фаворитом считалась совсем другая картина: драма тунисского режиссера Каутер Бен Хании «Голос Хинд Раджаб».

Фильм, снятый в Газе, рассказывает о шестилетней палестинской девочке, которая после гибели родственников взывает о помощи. Лента была признана мощнейшим высказыванием и получила «Серебряного льва» — Гран-при жюри, но обойти Джармуша все же не смогла.

Когда ждать премьеру

Мировая премьера «Отца, матери, сестры, брата» назначена на 19 сентября 2025 года, а онлайн-релиз состоится 24 декабря 2025-го. В российский прокат фильм также планируют выпустить, но точная дата пока не объявлена.

Так что совсем скоро зрители смогут сами оценить, почему «темная лошадка» Венеции оставила позади и Netflix, и громкие социальные драмы, взяв главный приз фестиваля.

Ранее мы писали: Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Фото: Кадры из фильмов «Голос Хинд Раджаб» (2025 г.), «Отец, мать, сестра, брат» (2025 г.)
Валерия Белашкова
